Кавазашвили: «Конечно, «Зенит» будет говорить, что виноваты спартаковцы»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал санкции в отношении футболистов красно-белых и «Зенита», которые приняли участие в массовой драке в матче Кубка России.

В четверг, 1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей. Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка России.

«Конечно, «Зенит» будет говорить, что виноваты спартаковцы. Есть записи матча и ВАР, поэтому вынесли такое решение. Не думаю, что КДК вдруг встал на сторону «Спартака» и незаслуженно наказал «Зенит». То, что произошло, было абсолютно обоюдное нанесение действий агрессивного характера. Правильное решение всех наказать одинаково. Но по шесть кубковых матчей — многовато.

Я не приветствую такие выходки футболистов, когда идет групповое насилие друг другу. Понимаю, когда отдельные два футболиста начали лихачить, но это был перебор. Сам удивился», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Барриоса, Малкома и Родригао, а также Соболева, Селихова и Николсона.