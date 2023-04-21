Ари не видит ничего страшного в вылете «Спартака» из FONBET Кубка России

Бывший нападающий «Спартака» Ари в комментарии для «СЭ» высказался о поражении красно-белых от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (1:2).

«Из Кубка России всегда вылетают большие команды. Это такая особенность турнира, любая команда может обыграть любую! Когда я был в «Спартаке», у нас бывали обидные вылеты из Кубка, но в чемпионате мы играли хорошо. Может, «Спартак» сейчас проснется и выиграет оставшиеся матчи в чемпионате», — сказал Ари «СЭ».

19 апреля «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира.