«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на первый матч между «Балтикой» и ЦСКА в FONBET Кубке России.

Игра пройдет в Калининграде. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Лисакович.

Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Маляров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Арбузов, Козлов, Кузьмин, Энрикес.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Рядно, Келлвен, Глебов, Мендес, Айссауи, Риванди, Чалов, Мусаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — ЦСКА