Барриос считает вердикт КДК после драки со «Спартаком» «не совсем справедливым»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о своей дисквалификации за драку в матче FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, по пенальти — 4:2).

В конце основного времени встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд.

— Твоя версия того, что произошло в конце кубковой игры со «Спартаком»? По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь. Так и было?

— Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край. Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче. Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками. Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

— Тебя, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей. Не слишком суровое наказание?

— В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, — все видели и понимают это. Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду. Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени, и мы дойдем до финала. Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нем.

По итогам драки КДК РФС дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из «Спартака» на 6 матчей Кубка страны.