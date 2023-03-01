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Сегодня, 09:40

Защитник «Краснодара» Рамирес назвал главный итог матча с ЦСКА в Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что команда провела работу над ошибками перед ответным матчем с ЦСКА в FONBET Кубке России.

«Главное, что мы показали свою работу над ошибками, что мы хотим работать дальше. Это только начало второй части сезона. Скоро стартует чемпионат. И нам важно было добиться победы над ЦСКА», — приводит слова Рамиреса Metaratings.ru.

«Краснодар» переиграл ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. По сумме двух матчей в раунд полуфинала Пути РПЛ вышел московский клуб (3:1), а «быкам» предстоит сыграть с победителем четвертьфинала Пути регионов.

Пары сформируются 2 марта по итогам жеребьевки. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Кристиан Рамирес
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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