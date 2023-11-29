Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:31

Болельщики отреагировали на картинное падение Соболева в матче «Спартака» с «Оренбургом»: «Дельфин! Просто дайвер!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев в матче против «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Дзен

Болельщики раскритиковали действия форварда «Спартака» Александра Соболева в эпизоде с падением в штрафной «Оренбурга» (0:1) в первом матче Пути РПЛ 1/4 финала FONBET Кубка России.

В концовке встречи Соболев без контакта с соперниками упал в штрафной площади «Оренбурга». Арбитр встречи Алексей Сухой показал форварду красно-белых желтую карточку за симуляцию.

Видео эпизода выложили в Telegram-канале «Матч Премьер».

В комментариях болельщики раскритиковали 26-летнего форварда за симуляцию:

«Неймар в России», — написал Dima Abaskin. «Дельфин века, сделайте награду», — считает Матвей Панин. «Зачем? Зачем он это делает», — спросил Сергей.

Реакция пользователей была в том числе такой:

«Просто дайвер» (автор «Семачос»), «Прямиком из дельфинария в РПЛ» (Евгений), «Гениальная актерская игра. Оскар этому парню в красной форме» (Сергей Сергеевич), «Вот из-за таких футболистов и не любят» (Сергея Якунин).

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
В РФС прокомментировали передачу приза лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» от Соболева команде хозяев
«Ростов» — ЦСКА: армейцы остались в меньшинстве после удаления Мойзеса
«Динамо» — «Зенит»: Смолов вышел на замену и забил в меньшинстве
«Ростов» — ЦСКА: Мойзес получил красную карточку. Live матча Кубка
«Динамо» — «Зенит»: Смолов в меньшинстве открыл счет. Live матча Кубка России
«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль получил вторую желтую карточку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ростов» — ЦСКА: хозяева вышли вперед благодаря автоголу Набабкина

Абаскаль обвинил защитника «Оренбурга» Сивакова в симуляции