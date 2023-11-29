Абаскаль обвинил защитника «Оренбурга» Сивакова в симуляции

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил причину перепалки с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым в перерыве матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра завершилась победой оренбуржцев со счетом 1:0.

— В перерыве вы повздорили с Михаилом Сиваковым. Что произошло?

— Из-за двух эпизодов. Во-первых, симуляция. Считаю, что она была. Во-вторых, у соперника была очевидная желтая карточка — у нас такая была в матче с «Уралом».

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Москве.