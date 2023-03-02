Бояринцев: «У «Спартака» хорошие шансы дойти до финала Кубка России»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что думает об итогах жеребьевки FONBET Кубка России.

«Сетка, как мне кажется, сделана больше под команды РПЛ. Клубам из низших дивизионов сложно добраться до четвертьфиналов. В целом, хорошая жеребьевка — хорошие пары образовались», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Также он поделился мыслями о противостоянии «Спартак» — «Урал».

«Что касается противостояния «Урала» и «Спартака», то «Урал» в последние годы традиционно удачно играет против «Спартака», но красно-белые уже совсем другие, чем были раньше, — это заметно по матчам с «Локомотивом». «Спартак» находится в хорошей кондиции, поэтому «Уралу» будет непросто. У красно-белых хорошие шансы дойти до финала», — добавил специалист.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.