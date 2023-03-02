Бушманов: «Урал — сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями в преддверии полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал».

«Урал — сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет. Они здорово играют, Гончаренко здорово перестроил команду. «Спартаку» нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше. «Урал» точно не подарок. Красно-белым нужно серьезно отнестись к этой игре», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.