Бышовец назвал виновных в ситуации с Бариновым в Кубке России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на выход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче FONBET Кубка России с «Акроном», несмотря на перебор карточек и дисквалификацию.

«Это проблема, связанная с руководством команды. Как правило, это начальник клуба, который отвечает за такие вопросы. Он должен контролировать такие вещи. Вины Баринова в этом нет. Он мог не знать регламент. У «Локомотива» новый главный тренер. Он озабочен практической работой, контролировать карточки каждого игрока, конечно, сложно. Я думаю, что здесь ошиблись в организационном моменте и распределении функций», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Баринов не должен был принимать участие в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.