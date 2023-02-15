Бышовец считает, что «Волга» не будет иметь условия для проведения матча с «Зенитом»

Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец в интервью поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Кубка России по футболу между «Волгой» и «Зенитом», который пройдет в Ульяновске.

«Для меня очень принципиальный момент — проводить наш чемпионат по системе «осень-весна» или «весна-осень». Все объективные достижения наших команд и в Лиге Европы, и в европейских кубках связаны со вторым вариантом. Это удобно и для национальной команды, для участия в чемпионатах мира. Когда мы имеем преимущество перед европейскими командами в подготовке. Вряд ли «Волга» будет иметь необходимые условия, чтобы проводить матч 25 февраля. Да, сейчас все в порядке согласно оценке комиссии. Но за это время еще многое может поменяться. Прежде всего, климатические условия. Не все клубы у нас имеют возможность содержать поля с подогревом. А их еще и нужно поддерживать в хорошем качестве. Результат этого матча в любой погоде и в любое время не вызывает сомнений, он предсказуем. С другой стороны, это повод, чтобы еще раз подумать. И вернуться к тому, что способствует совершенствованию, развитию, улучшению качества полей, футбола и комфорта болельщиков», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Четвертьфинальная встреча в плей-офф нижней сетки Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля в 14:30 по московскому времени.