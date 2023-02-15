0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:34

Овчинников высказался о решении РФС разрешить проводить кубковый матч между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива», прокомментировал решение РФС разрешить проводить кубковый матч между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске.

«Я только могу сказать одно: надо было думать, когда переходили на систему «осень-весна» Сейчас обратно надо переходить на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем. Ну, какая может быть погода в это время года в Ульяновске, в центре России, как думаете? Вообще-то «Зенит» голосовал за тот переход и был с ним согласен, правильно? На те средства, на которые построили питерский стадион, можно было арен двадцать возвести в стране. Это же была легенда строительства. В Ульяновске такого нет, да. Значит, надо порадовать болельщиков «Волги» хорошим футболом. То, что там прохладно будет, ничего страшного. Питерцы — люди привычные, ветрами закаленные», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Четвертьфинальная встреча в плей-офф нижней сетки Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля в 14:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-a-zachem-perehodili-na-sistemu-osen-vesna-zenit-sam-za-e-to-golosoval/
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Валерий Овчинников
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Боков поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом»
Промес может сыграть с «Локомотивом» в Кубке России
Билеты на матч Кубка России «Волга» — «Зенит» будут стоить в пять раз дороже, чем на игры Первой лиги
Пресс-атташе «Волги» — о матче в Ульяновске: «Это была наша принципиальная позиция»
Медведев — о матче «Волга» — «Зенит»: «Рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть игру»
РФС подтвердил проведение матча Кубка России «Волга» — «Зенит» в Ульяновске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боков поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом»