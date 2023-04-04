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Кубок России

Сегодня, 19:22

Широков — о вылете «Спартака» в Путь регионов FONBET Кубка России: «Один из титулов они уже проиграли»

Микеле Антонов
Корреспондент
«Урал» — «Спартак»
Фото ФК «Спартак»
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Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал для «СЭ» победу «Урала» над московским клубом (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылет красно-белых в Путь регионов.

«Один из титулов, на которые они рассчитывали, они уже проиграли. Это не очень хорошо. Они могут через Путь регионов все равно пройти, это не катастрофа. Но с учетом того, что «Зенит» лидирует, ситуация неприятная», — сказал Широков «СЭ».

«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».

Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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  • к/б_вепрь

    Широков никогда не отличался широтой ума , бей беги. Дословный пост. Был удален. Админы , скажите , по какой причине.

    04.04.2023

  • к/б_вепрь

    Никогда не отличался широтой ума Широков , бей беги-:)

    04.04.2023

  • зритель1

    Ромка запутался, или чемпионство имеет ввиду.

    04.04.2023

  • SPT

    Я чего-то не понял... О чем Широков сказал?

    04.04.2023

  • spartsmen

    во, вылезло малолетнее чморо, не видевшее широкова в маечке со стрелкой или звёздочкой. одно слово - баклан.

    04.04.2023

  • моро

    в спартаке другие не играют

    04.04.2023

  • Gerhard Berger

    «Один из титулов, на которые они рассчитывали, они уже проиграли. Это не очень хорошо. Они могут через Путь регионов все равно пройти, это не катастрофа. Но с учетом того, что «Зенит» лидирует, ситуация неприятная». Кто-нибудь может объяснить этот дебилизм?! "Спартак" еще не вылетел из Кубка России... "Зенит" - вылетел. И ни при каких обстоятельствах не сможет его завоевать, в отличие от "Спартака". Тем не менее, "специалист" говорит, что "Спартак" уже проиграл титул, но "Зенит" - лидирует...)

    04.04.2023

  • Nail Vakhitov

    Так Спартак в отличие от Зенита ещё претендует на кубок России.

    04.04.2023

  • som173

    Че то Широкий не туды загнул. Причем тут Зинит, коли он из КР вылетел? Спартак пока нет. Что б выграть КР Спартаку по любому надыть всех обыграть. Ждем саперника. Хе-хе!

    04.04.2023

  • spartsmen

    Бывший игрок «Спартака» Роман Широков --- да ну, не знал, что это чмо в спартаке всю жизнь играло...

    04.04.2023

  • Adminni

    укуренная система кубка... тя че так и не понял, он вылетел из кубка или еще нет??? У меня есть идеальная, понятная всем сетка кубка, которая будет мотивировать каждый клуб и будет интересна болельщикам. Могу ее расписать, но это будет на мини-статью.... если только кому-то из журналистов СЭ скину

    04.04.2023

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