Широков — о вылете «Спартака» в Путь регионов FONBET Кубка России: «Один из титулов они уже проиграли»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал для «СЭ» победу «Урала» над московским клубом (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылет красно-белых в Путь регионов.

«Один из титулов, на которые они рассчитывали, они уже проиграли. Это не очень хорошо. Они могут через Путь регионов все равно пройти, это не катастрофа. Но с учетом того, что «Зенит» лидирует, ситуация неприятная», — сказал Широков «СЭ».

«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».