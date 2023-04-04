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Бывший игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал для «СЭ» победу «Урала» над московским клубом (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылет красно-белых в Путь регионов.
«Один из титулов, на которые они рассчитывали, они уже проиграли. Это не очень хорошо. Они могут через Путь регионов все равно пройти, это не катастрофа. Но с учетом того, что «Зенит» лидирует, ситуация неприятная», — сказал Широков «СЭ».
«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».
к/б_вепрь
Широков никогда не отличался широтой ума , бей беги. Дословный пост. Был удален. Админы , скажите , по какой причине.
04.04.2023
к/б_вепрь
Никогда не отличался широтой ума Широков , бей беги-:)
04.04.2023
зритель1
Ромка запутался, или чемпионство имеет ввиду.
04.04.2023
SPT
Я чего-то не понял... О чем Широков сказал?
04.04.2023
spartsmen
во, вылезло малолетнее чморо, не видевшее широкова в маечке со стрелкой или звёздочкой. одно слово - баклан.
04.04.2023
моро
в спартаке другие не играют
04.04.2023
Gerhard Berger
«Один из титулов, на которые они рассчитывали, они уже проиграли. Это не очень хорошо. Они могут через Путь регионов все равно пройти, это не катастрофа. Но с учетом того, что «Зенит» лидирует, ситуация неприятная». Кто-нибудь может объяснить этот дебилизм?! "Спартак" еще не вылетел из Кубка России... "Зенит" - вылетел. И ни при каких обстоятельствах не сможет его завоевать, в отличие от "Спартака". Тем не менее, "специалист" говорит, что "Спартак" уже проиграл титул, но "Зенит" - лидирует...)
04.04.2023
Nail Vakhitov
Так Спартак в отличие от Зенита ещё претендует на кубок России.
04.04.2023
som173
Че то Широкий не туды загнул. Причем тут Зинит, коли он из КР вылетел? Спартак пока нет. Что б выграть КР Спартаку по любому надыть всех обыграть. Ждем саперника. Хе-хе!
04.04.2023
spartsmen
Бывший игрок «Спартака» Роман Широков --- да ну, не знал, что это чмо в спартаке всю жизнь играло...
04.04.2023
Adminni
укуренная система кубка... тя че так и не понял, он вылетел из кубка или еще нет??? У меня есть идеальная, понятная всем сетка кубка, которая будет мотивировать каждый клуб и будет интересна болельщикам. Могу ее расписать, но это будет на мини-статью.... если только кому-то из журналистов СЭ скину
04.04.2023