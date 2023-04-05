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Сегодня, 21:45

ЦСКА — «Крылья Советов»: Гайич ошибочно избежал удаления

Александр Бобров
Шеф-редактор
Милан Гайич.
Милан Гайич.
Милан Гайич.
Милан Гайич.
Милан Гайич.
Милан Гайич.
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На 60-й и 85-й минутах матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Артем Любимов дважды ошибочно не вынес предупреждения игроку красно-синих Милану Гайичу.

Сначала футболист армейцев отреагировал на решение судьи зафиксировать фол — последовали саркастические аплодисменты и поднятый большой палец.

Милан Гайич.
Милан Гайич.

Ближе к концу игры Любимов снова определил, что Гайич нарушил правила, назначил штрафной удар и вынес предупреждение. В ответ серб опять зааплодировал. Должна была последовать вторая желтая карточка и удаление с поля.

Милан Гайич.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Крылья Советов

Милан Гайич
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Любимов (судья)
26
32
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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