ЦСКА и «Урал» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Счет в матче на 71-й минуте открыли гости — отметился Эрик Бикфалви. За две минуты до конца основного времени Хесус Медина сравнял счет. Одиннадцатиметровый заработал Антон Заболотный, который упал после борьбы с Эмерсоном. Главный арбитр матч Кирилл Левников указал на точку после просмотра ВАР.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 2 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель матча сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.