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Кубок России

29 апреля, 19:15

ЦСКА — «Зенит»: дата и время начала матча Кубка России

ЦСКА сыграет с «Зенит» в Кубке России 2 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА сыграет с «Зенитом» в рамках первого матча FONBET Кубок России финала Пути РПЛ в четверг, 2 мая. Игра начнется в 19:15 по московскому времени на «ВЭБ Арене» в Москве.

Ключевые события матча Кубка России ЦСКА — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция встречи пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России показывают онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

16 и 17 апреля определились четыре команды, которые продолжат борьбу за Кубок России в пути регионов. Вслед за «Балтикой» это право получили «Ростов», обыгравший «Урал» и «Динамо», победившее «Оренбург».

Последняя команда определились по итогам второго полуфинала пути РПЛ, где «Зенит» по сумме двух игр переиграл «Спартак». В финале пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сыграют ЦСКА и «Зенит».

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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