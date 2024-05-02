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Сегодня, 19:10

ЦСКА — «Зенит»: началась трансляция матча Кубка России

Матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» пройдет 2 мая в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На канале «Матч ТВ» началась видеотрансляция первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит». Ее показывают в прямом эфире и бесплатно. Игру также можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Матч ЦСКА — «Зенит» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА с «Зенитом». В матч-центре будут доступны ключевые события кубкового поединка.

Ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2023 года. Тогда ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в седьмом туре РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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