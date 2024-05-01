ЦСКА 2 мая дома примет «Зенит» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка ЦСКА — «Зенит» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.15 мск. Следить за ключевыми событиями кубковой встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«СЭ» в четверг проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов противостояния команд Владимира Федотова и Сергея Семака.

Ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».