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Сегодня, 19:15

ЦСКА — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче Кубка России 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вильмар Барриос (в центре) в стычке с Виктором Мендесом в матче ЦСКА — «Зенит».
Вильмар Барриос (в центре) в стычке с Виктором Мендесом в матче ЦСКА — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА 2 мая дома примет «Зенит» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка ЦСКА — «Зенит» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.15 мск. Следить за ключевыми событиями кубковой встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

«СЭ» в четверг проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов противостояния команд Владимира Федотова и Сергея Семака.

Ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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