Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:46

Байрамян — о Кубке России: «Очень хочется трофей, это было бы круто»

Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил шансы команды завоевать Кубок России в текущем сезоне.

2 мая желто-синие сыграют дома против «Балтики» в матче 1/2 финала Пути регионов. Начало — в 19.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

— Что важнее? Кубок или РПЛ?

— Сегодня Карпин сказал, давайте настраиваться. Раз уже поднялись так высоко в Кубке, давайте добиваться. Конечно, очень хочется трофей. Это было бы круто. Кто не хочет? Все хотят, — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Хорен Байрамян
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
0
Читайте также
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал пути регионов Кубка России
«Спартак» прошел «Динамо» в Кубке. Онлайн-трансляция полуфинала
ЦСКА — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Ростов» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» — «Спартак»: красно-белые выигрывают после первого тайма
«Динамо» — «Спартак»: Игнатов удвоил преимущество гостей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал пути регионов Кубка России