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Сегодня, 14:59

Дасаев о дерби «Спартак» — «Локомотив» в FONBET Кубке России: «Естественно, ждем победы красно-белых»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

Первый матч закончился победой «Спартака» со счетом 1:0.

«От прошлой игры нормальные, хорошие впечатления. Качественно сыграли. Надеюсь, что настрой, который был, останется. Естественно, ждем завтра победы «Спартака», — сказал Дасаев «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится в понедельник, 27 февраля и начнется в 20.00 (мск).

Ринат Дасаев
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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