Деограсия прокомментировал ситуацию с возможной отставкой Абаскаля из «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал ситуацию с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

— Хотите поддержать Абаскаля?

— Моя работа в «Оренбурге». Не вмешиваюсь в работу других тренеров, но желаю им всего наилучшего в будущем.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.