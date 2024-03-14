Деограсия — о поражении в Кубке России: «Спартак» сделал замену, которая сработала»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча ? финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:3).

— В первом тайме была равная игра, — сказал Деограсия. — Мы использовали свою возможность. Процент контроля мяча у «Спартака» был выше. Во втором тайме соперник играл лучше. Была возможность забить конце. Мы хотели играть более компактно используя быстрые контратаки. Изначально было преимущество у нас. Мы не звали, но момент у нас был. Хотел бы поздравить «Спартак». Желаю им удачи в будущем.

— Игра во втором тайме — заслуга «Спартака» или ваша ошибка?

— «Спартак» сделал замену, которая сработала. Они проделали хорошую работу. У нас не очень получился второй тайм. Поздравляю Абаскаля и «Спартак».

— Это поражение можно рассматривать как позитив для чемпионата? У вас будет больше времени.

— Мы всегда стараемся концентрироваться на все игры. Не назвал бы поражение преимуществом. Будем стараться выходить из ситуации, которая сложилась в премьер-лиге.

— Есть ли что-то, что вам не понравилось? Судейство? Поведение соперника?

— Нет. Отношение «Спартака» было хорошим. К арбитрам тоже претензий нет.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.