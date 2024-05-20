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Сегодня, 00:30

Джикия — о вылете из Кубка России: «Обидно проигрывать. Было понятно, что чемпионат уже не спасти»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал «СЭ» вылет красно-белых из FONBET Кубка России после поражения от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов.

«У Соболева было недомогание. Если я не ошибаюсь, то за последний месяц он играл в старте только одну игру с «Динамо» и сделал гол+пас. Это просто статистика. Потом он выходил на замены по 10-15 минут. Очень обидно проигрывать. Плохо, что мы проиграли трофей. Потому что, при всем уважении к сезону, уже было не спасти чемпионат. А выиграть Кубок и сыграть до чемпионата в матче за Суперкубок — это было бы хорошей историей», — сказал Джикия «СЭ».

В суперфинале Кубка России встретятся «Зенит» и «Балтика». Матч пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; качают Георгия Джикию после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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