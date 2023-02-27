Джикия: «Все по плану пока, «Спартак» выполнил свои задачи»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:2) оценил формат проведения турнира.

«Мы выполнили свои задачи. Прошли дальше. Насколько интересен такой формат? Честно, вообще непонятен. Потому что обыгрываешь команду, она вроде должна вылетать, а есть вероятность того, что можем еще с ней встретиться. Формат непонятен, но посмотрим. От игры к игре идем, поэтому все по плану пока», — сказал Джикия.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» выиграл со счетом 1:0. Таким образом, по итогам двух матчей «Спартак» проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Локомотив» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.