Андреев — о Смолове: «Любое оскорбление в адрес журналиста недопустимо»

Бывший глава комитета по этике РФС Семен Андреев высказался о возможном наказании форварда «Динамо» Федора Смолова за оскорбление журналиста в микст-зоне после поражения от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4).

— Если в протокол занесено [оскорбление журналиста], и официальные люди это подтвердят, то, естественно, комитет по этике может рассматривать, — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

— Что может грозить Смолову?

— Замечание, штраф. Есть широкая палитра санкций.

— Как вы считаете, это серьезное нарушение — назвать журналиста клоуном?

— Считаю, что любое оскорбление в адрес журналиста недопустимо.

В текущем сезоне Смолов провел 23 матча за «Динамо», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.