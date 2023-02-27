Федун приехал на игру «Спартак» — «Локомотив»: «Надеюсь, сегодня будет красивый матч»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун приехал на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива». Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.

— Ожидания от матча? Увидим, надеюсь, сегодня будет красивый матч, — сказал Федун.

Следить за текстовой трансляцией матча «Спартак» — «Локомотив» можно на сайте «СЭ».

22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в первом матче FONBET Кубка России. Единственный гол тогда забил хавбек Данил Пруцев.