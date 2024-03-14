Воробьев — о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: «Мы вышли на второй тайм и немного не попали в ритм игры»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев назвал причины поражения от «Спартака» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3).

«Сложно сказать по горячим следам. Мы вышли на второй тайм и немного не попали в ритм игры. Сбился темп игры. У соперника стали появляться опасные подходы к нашим воротам, а потом пошли голы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.

Также он рассказал, на что команда обращала внимание перед игрой со «Спартаком».

«На то, что не надо сопернику давать большие зоны между линиями, необходимо играть более компактно. В первом тайме так и было. А после перерыва мы дали спартаковцам больше свободных зон, и за счет нападающих они выходили из-под прессинга», — добавил футболист.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов.