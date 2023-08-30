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Кубок России

Сегодня, 10:09

Футболист «Динамо» Лаксальт отреагировал на разгромное поражение от «Спартака»

Алина Савинова
Футболист «Динамо» Диего Лаксальт.
Диего Лаксальт.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт заявил, что бело-голубые не должны уступать другим командам так, как это случилось матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«Не могу раскрывать, что Марцел говорил в раздевалке. Об этом лучше спрашивать его. Да, мы можем проигрывать, но не таким образом. Мы должны сделать выводы из матча со «Спартаком», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Лаксальта.

После этой игры «Динамо» идет на 2-й строчке в турнирной таблице группы D пути РПЛ FONBET Кубка России, имея в активе 4 очка. В четвертом туре московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 сентября.

В РПЛ бело-голубые на данный момент занимают 5-е место, набрав 11 очков за 6 туров.

Всего в этом сезоне «Динамо» одержало 4 победы, потерпело 2 поражения и трижды сыграло вничью.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230830/futbol-1893069843.html
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Диего Лаксальт
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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