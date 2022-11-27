Футболисты «Зенита» получат двойные премиальные в случае победы над «Спартаком»

Сегодня, 15:45
Футболисты «Зенита» получат двойные премиальные в случае, если обыграют «Спартак» в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Кубка России, сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, если команда из Санкт-Петербурга выиграет у красно-белых с преимуществом с 3 или более мяча, руководство заплатит игрокам тройные премиальные.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 (мск). В первом круге групповой стадии Кубка России красно-белые победили дома со счетом 3:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования