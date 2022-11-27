Футболисты «Зенита» получат двойные премиальные в случае победы над «Спартаком»

Футболисты «Зенита» получат двойные премиальные в случае, если обыграют «Спартак» в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Кубка России, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, если команда из Санкт-Петербурга выиграет у красно-белых с преимуществом с 3 или более мяча, руководство заплатит игрокам тройные премиальные.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 (мск). В первом круге групповой стадии Кубка России красно-белые победили дома со счетом 3:0.