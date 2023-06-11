Газзаев считает, что ЦСКА был ближе к победе в финале Кубка в основное время

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России.

— Игра понравилась?

— Надо понимать, что это финал, решающий матч. Все поставлено на карту. Тут красота, эстетика уходят на второй план. Главное — результат, борьба, единоборства. Финалы редко бывают красивыми. Вы же вчера видели матч между «Манчестер Сити» и «Интером». Сплошная борьба на каждом участке поля! Так и сегодня. Игроки сражались с первой до последней секунды!

— Справедливо, что все решилось в серии пенальти?

— Сложно сказать. В первом тайме ЦСКА смотрелся предпочтительнее. Создал несколько моментов, потом забил с пенальти. До перерыва армейцы были сильнее, острее. В начале второго тайма «Краснодар» на какое-то время инициативу перехватил, счет сравнял, имел неплохие подходы. Но если проанализировать все 90 минут, то ЦСКА мне показался более мастеровитой командой. Создал убойные моменты в концовке. Но Чалов свой шанс не реализовал. В итоге все дошло до серии пенальти. Она стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка. Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов, реализовав 11-метровый. У «быков» гол забил нападающий Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.