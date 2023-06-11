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Кубок России

Сегодня, 19:23

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Сопереживал «Краснодару». Хотел, чтобы Галицкий выиграл»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу ЦСКА над «Краснодаром» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России.

«Матч понравился. Немного расстроился, что Сергей Николаевич не выиграл трофей. Сопереживал «Краснодару». Хотел, чтобы Галицкий выиграл», — сказал Айдамиров «СЭ».

Бизнесмен Сергей Галицкий является президентом «Краснодара».

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов. У «быков» гол забил Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
1:1
ЦСКА
&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА по пенальти победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Онлайн-трансляция
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Галицкий
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