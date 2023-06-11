Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Сопереживал «Краснодару». Хотел, чтобы Галицкий выиграл»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу ЦСКА над «Краснодаром» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России.

«Матч понравился. Немного расстроился, что Сергей Николаевич не выиграл трофей. Сопереживал «Краснодару». Хотел, чтобы Галицкий выиграл», — сказал Айдамиров «СЭ».

Бизнесмен Сергей Галицкий является президентом «Краснодара».

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов. У «быков» гол забил Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.