Игнашевич — о ничьей с «Локомотивом»: «Не смогли подарить победу нашим болельщикам»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги первого матча против «Локомотива» (2:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Первый тайм, наверное, мы по делу проиграли. Во втором играли здорово. К сожалению, не дотерпели в концовке. Есть элемент разочарования по итогам матча. К сожалению, не смогли подарить нашим болельщикам победу, которую они ждут», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

Ответная встреча между командами состоится на «РЖД Арене» в Москве. Игра пройдет 12 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.