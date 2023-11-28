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Кубок России

28 ноября, 22:41

Игнашевич — о ничьей с «Локомотивом»: «Не смогли подарить победу нашим болельщикам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги первого матча против «Локомотива» (2:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Первый тайм, наверное, мы по делу проиграли. Во втором играли здорово. К сожалению, не дотерпели в концовке. Есть элемент разочарования по итогам матча. К сожалению, не смогли подарить нашим болельщикам победу, которую они ждут», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

Ответная встреча между командами состоится на «РЖД Арене» в Москве. Игра пройдет 12 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

Сергей Игнашевич
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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