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Сегодня, 19:18

Гладилин считает, что расистский скандал вокруг Вендела может быть провокацией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал недоразвитым человеком, бросившего банан, в полузащитника «Зенита» Вендела.

«К ребятам все хорошо относятся, особенно к бразильцам у нас. Какой-то негодяй, если нашелся, это не значит, что все ульяновские болельщики такие. Это могло быть провокацией. Ситуация непростая и то, что бразильцы принимают гражданство — хорошая тема. Не всем это нравится, так что, не надо тут наказывать всех болельщиков. При чем здесь полный стадион? Из-за какого-то недоразвитого», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10679048-gladilin-o-rasistskom-skandale-vokrug-vendela-eto-moglo-byt-provokaciej.html
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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