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Сегодня, 18:37

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал победу над «Звездой» в FONBET Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов прокомментировал победу над «Звездой» (2:0) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Тяжелый кубковый матч. Была задача — пройти в следующий раунд. Мы выполнили ее, потратив, наверное, столько сил, сколько было нужно. Может, быть выиграли не так ярко, но на данном этапе — главное для нас результат. Хочу отметить соперника. В «Звезде» собраны организованные, талантливые ребята. Думаю, многие из них будут играть в РПЛ.

Насколько было тяжело играть в такую погоду? Думаю, не стоит рассуждать на эту тему. Есть дата матча, все ее знали. Могло быть еще холоднее. Когда мы уезжали из Нижнего, было минус семнадцать. Какие бы погодные условия ни были, мы должны адаптироваться к ним и порадовать наших болельщиков. Безусловно, сделали кое-какие коррективы, учитывая различные нюансы, такие, как искусственное поле, например», — приводит слова Горлова пресс-служба клуба.

Своего соперника по второму этапу четвертьфинала Пути регионов «Пари НН» узнает по итогам жеребьевки, им станет команда, вылетевшая из 1/4 финала Пути РПЛ.

Кубок России
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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