Точилин: «Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча Кубка России против «Торпедо» (1:1, 4:2 — по пенальти).

— Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен. В серии пенальти уже, наверное, удача была на нашей стороне. Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты. Слишком много растеряли очков на старте.

— Подведите итоги выступления «Сочи» в первой части сезона.

— В клубе произошли большие изменения после прошлого сезона. И уход тренерского штаба, с которым команда добилась высоких результатов, и уход лидеров. Эта перестройка, наверное, лихорадила команду. В конце первой части сезона «Сочи» стал показывать хорошую игру.

Свой последний матч в этом году «Сочи» проведет дома на стадионе Фишт". 26 ноября в игре Кубка России «барсы» встретятся с ЦСКА.