22 ноября, 23:53
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о настрое на матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Урала».
— Поздравляю с выходом в весеннюю часть Кубка. Будет лишняя игра в Пути регионов.
— Мы поборемся с «Уралом» — все равно на последнюю игру будет ставиться максимальная задача.
— Но все же для вас матч с «Уралом» будет принципиальным или просмотром игроков?
— Мы и сегодня меняли состав и дали игровое время тем, кто мало его получал: Савичу, Шапичу, Кутепову после травмы, Орехов вышел. Мы решаем несколько задач сразу. Будет игра с «Уралом», вы увидите, какие задачи будут решаться. Зачем сейчас давать сопернику преимущество перед нами?
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Основные источники исследования