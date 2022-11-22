Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

22 ноября, 23:50

Талалаев: «Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры под нашим руководством»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев оценил игру команды в матче Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).

— Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры под нашим руководством.

— С выходом во втором тайме Игоря Смольникова команда начала играть. Почему он вышел только во втором тайме?

— Это был такой план на игру. У нас всего 3 крайних защитника. Если бы он вышел сразу, то у нас не было возможности его заменить. И всего 3 крайних полузащитника в команде, один из которых прилетел только что из Узбекистана. Мы должны, как на миллиметровке, правильно рассчитать, кто сколько выдержит и отыграет. Мы с этим справились, никто не «порвался», это самое главное. Не стал бы концентрировать внимание на Игоре Смольникове — у меня много к нему претензий по игре. Это ваше мнение, что игра «Торпедо» напрямую связана с его действиями. Мое мнение: Игорь — опытный игрок, который может вычленить из игры самое важное. Он всегда оказывается в штрафной. Как правило, у него больше всех касаний в штрафной. В связи с действиями наших нападающих мы вынуждены искать таких футболистов и переставлять их выше и ближе к штрафной. Смольников номинально выходит на позицию флангового атакующего. Пока эта работа вынужденная. Надеюсь, весной будет по-другому.

— Что положительного вы сегодня увидели в игре «Торпедо»?

— Я благодарен тренерскому штабу соперника. «Сочи» играет в очень хороший футбол. Им очень тяжело противостоять, они проводят быстрые атаки. Наша же команда стала более управляемой. В первом тайме выход из обороны был через длинные передачи на Лаптева. Во втором тайме — за счет продольных передач, полуфланги и фланги. У нас это получилось. Из положительных действий — понравился Орехов из второй команды. Спасибо тренерскому штабу «Торпедо-2», хотя он при всех предыдущих тренерах привлекался к основной команде. После каждой игры отмечаю ребят. У меня нет вопросов по отдаче, по стремлению, по желанию, по борьбе. У нас есть вопросы по исполнительскому мастерству. Из трех моментов, которые у нас были, мы опять забили только один. Был чистый выход «один на один». С вратарской линии бьем — не можем поднять мяч над вратарем. Нам не ставят стопроцентный пенальти: пересмотрели — попадание в руку было. При всем при этом я все время говорю: «Ребята делают все возможное, а уровень мастерства в линии атаки определяется не нашей работой в эти 37 дней, а другим».

— Уровень удара по воротам, которым забил Давид Караев — уровень сегодняшнего чемпионата мира...

— Караев забивает мало, но красиво. Есть такая особенность у игроков, поэтому мы меняем флангами его с Эркиновым. Есть минута, когда мы хотим, чтобы было больше доставок в штрафную, нужно замыкать. А есть расстановка команды, в которой нападающие не играют хорошо наверху или на прострелах, тогда нужно вхождение в полуфланговые зоны и доведение до ударов. Ребята большие молодцы. Еще раз отмечу — команда стала более управляемой. Если мы не забиваем пенальти, ну о чем сейчас нам разговаривать? Давайте подождем до весны.

— Что случилось с ветеранами? Не справились с волнением?

— Давайте спросим у ветеранов это. Обычно мы ставим свежих игроков. В трех недельных циклах мы постоянно били пенальти. На тренировках футболисты бьют в одной манере, а в игре они ее меняют. Мы максимально расслабляли ребят, говорили им: «Задача выполнена, мы «в весне», пробейте, как умеете».

Источник: https://torpedo.ru/news/44680/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Андрей Талалаев
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»
«Локо» плох и с Галактионовым: пропустил на 15-й секунде и эпично влетел «Краснодару»
Агент защитника «Спартака» Чернова рассказал о его состоянии
Игра 18-летнего Пиняева — чистый драйв. Он не просто так побил рекорд сборной России
Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»
«Локомотив» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Галактионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Точилин: «Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты»

Талалаев: «Поборемся с «Уралом» — все равно на последнюю игру будет ставиться максимальная задача»