Талалаев: «Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры под нашим руководством»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев оценил игру команды в матче Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).

— Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры под нашим руководством.

— С выходом во втором тайме Игоря Смольникова команда начала играть. Почему он вышел только во втором тайме?

— Это был такой план на игру. У нас всего 3 крайних защитника. Если бы он вышел сразу, то у нас не было возможности его заменить. И всего 3 крайних полузащитника в команде, один из которых прилетел только что из Узбекистана. Мы должны, как на миллиметровке, правильно рассчитать, кто сколько выдержит и отыграет. Мы с этим справились, никто не «порвался», это самое главное. Не стал бы концентрировать внимание на Игоре Смольникове — у меня много к нему претензий по игре. Это ваше мнение, что игра «Торпедо» напрямую связана с его действиями. Мое мнение: Игорь — опытный игрок, который может вычленить из игры самое важное. Он всегда оказывается в штрафной. Как правило, у него больше всех касаний в штрафной. В связи с действиями наших нападающих мы вынуждены искать таких футболистов и переставлять их выше и ближе к штрафной. Смольников номинально выходит на позицию флангового атакующего. Пока эта работа вынужденная. Надеюсь, весной будет по-другому.

— Что положительного вы сегодня увидели в игре «Торпедо»?

— Я благодарен тренерскому штабу соперника. «Сочи» играет в очень хороший футбол. Им очень тяжело противостоять, они проводят быстрые атаки. Наша же команда стала более управляемой. В первом тайме выход из обороны был через длинные передачи на Лаптева. Во втором тайме — за счет продольных передач, полуфланги и фланги. У нас это получилось. Из положительных действий — понравился Орехов из второй команды. Спасибо тренерскому штабу «Торпедо-2», хотя он при всех предыдущих тренерах привлекался к основной команде. После каждой игры отмечаю ребят. У меня нет вопросов по отдаче, по стремлению, по желанию, по борьбе. У нас есть вопросы по исполнительскому мастерству. Из трех моментов, которые у нас были, мы опять забили только один. Был чистый выход «один на один». С вратарской линии бьем — не можем поднять мяч над вратарем. Нам не ставят стопроцентный пенальти: пересмотрели — попадание в руку было. При всем при этом я все время говорю: «Ребята делают все возможное, а уровень мастерства в линии атаки определяется не нашей работой в эти 37 дней, а другим».

— Уровень удара по воротам, которым забил Давид Караев — уровень сегодняшнего чемпионата мира...

— Караев забивает мало, но красиво. Есть такая особенность у игроков, поэтому мы меняем флангами его с Эркиновым. Есть минута, когда мы хотим, чтобы было больше доставок в штрафную, нужно замыкать. А есть расстановка команды, в которой нападающие не играют хорошо наверху или на прострелах, тогда нужно вхождение в полуфланговые зоны и доведение до ударов. Ребята большие молодцы. Еще раз отмечу — команда стала более управляемой. Если мы не забиваем пенальти, ну о чем сейчас нам разговаривать? Давайте подождем до весны.

— Что случилось с ветеранами? Не справились с волнением?

— Давайте спросим у ветеранов это. Обычно мы ставим свежих игроков. В трех недельных циклах мы постоянно били пенальти. На тренировках футболисты бьют в одной манере, а в игре они ее меняют. Мы максимально расслабляли ребят, говорили им: «Задача выполнена, мы «в весне», пробейте, как умеете».