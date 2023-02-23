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Кубок России

Сегодня, 21:53

Дмитрий Губерниев: «Россиян было бы в составе «Спартака» и «Локомотива» меньше, если бы не было санкций»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о большом количестве россиян в составах «Спартака» и «Локомотива» на матч 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0).

В стартовом составе «Спартака» на поле вышло11 россиян, а «Локомотив» выпустил 10 игроков.

«При прочих равных россиян было бы в составе меньше, если бы не было санкций, и легионеры не уезжали. Но, в любом случае, нет худа без добра. На фоне того, что сейчас происходит, естественно, спрос на российских футболистов увеличился. И, наверное, в конкурентной борьбе они пытаются как-то все-таки созревать. Но если бы мы играли в еврокубках, конечно, такого бы не было. Так что это нормальное течение футбольных дел.

Я вообще в принципе сторонник отмены лимита, потому что должна быть конкуренция. Должны играть сильнейшие. Но, как писал Некрасов, «жаль только жить в эту пору прекрасную не придется ни мне, ни тебе», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-rossiyan-bylo-by-v-sostavakh-spartaka-i-lokomotiva-menshe-esli-by-ne-bylo-sankcii-230290/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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