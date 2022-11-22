«Химки» — «Нижний Новгород»: Руденко открыл счет в матче

Нападающий «Химок» Александр Руденко открыл счет на 40-й минуте матча с «Нижним Новгородом» в Кубке России — 1:0.

Это первый гол 23-летнего футболиста в текущем сезоне Кубка страны.