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Сегодня, 22:30

Хлусевич — о задачах «Спартака» на Кубок России: «Выигрывать в каждом матче и показывать хороший футбол»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о задачах команды на FONBET Кубок России после вылета в Путь регионов.

— Какие задачи на Кубок?

— Выигрывать в каждом матче, выходить и показывать хороший футбол.

— Не притупляет ли формат Кубка чувство разочарования от этого результата?

— Как уже говорил, такой формат Кубка. Ничего с этим не сделаешь.

— Что было проблемой?

— Посмотрим, выясним, разберем игру. Стандарты не были проблемой.

Красно-белые уступили «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка страны по сумме двух матчей (1:2) и вылетели в Путь регионов, где в первом этапе 1/2 финала сыграют против «Динамо».

Даниил Хлусевич
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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