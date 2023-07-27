Хлусевич не сомневается, что сможет принять участие в следующем матче

27 июля, 23:17
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Что с ногой?
— Не в ногу попали, в солнечное сплетение. Но все хорошо.
— Есть сомнения, что сможешь принять участие в следующем матче?
— Нет, все хорошо.
— Какие у тебя эмоции от игры? Тяжело было играть в такую погоду?
— Я крымский, для меня это прекрасная погода, я ее обожаю. У команды все получалось. В конце, может, немного потеряли концентрацию. Но весь матч был хорошим.
— Почему такая результативность?
— Потому что стараемся и работаем над этим.
— Когда сможете отыграть на ноль?
— Надеюсь, что в ближайшем будущем. Мы стараемся играть каждый матч на ноль. И будем продолжать стараться, но не всегда выходит так, как хочешь.
— Показалось, что у «Спартака» сегодня были прошлогодние проблемы с реализацией. Что нужно делать, чтобы избавиться от этого?
— Да, моментов было достаточно много. И много мы не забили. Но мы над этим работаем. В следующих играх покажем большую реализацию.
— Как тебе новички?
— Хорошие ребята. У нас хорошая коммуникация, мы друг друга понимаем, сыгрываемся. Думаю, что все будет хорошо.
— Насколько сложно будет конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне?
— В чемпионате не только «Зенит». Есть много команд, с которыми сложно конкурировать. Поэтому будем конкурировать со всеми.