Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

27 июля, 23:17

Хлусевич не сомневается, что сможет принять участие в следующем матче

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что с ногой?

— Не в ногу попали, в солнечное сплетение. Но все хорошо.

— Есть сомнения, что сможешь принять участие в следующем матче?

— Нет, все хорошо.

— Какие у тебя эмоции от игры? Тяжело было играть в такую погоду?

— Я крымский, для меня это прекрасная погода, я ее обожаю. У команды все получалось. В конце, может, немного потеряли концентрацию. Но весь матч был хорошим.

— Почему такая результативность?

— Потому что стараемся и работаем над этим.

— Когда сможете отыграть на ноль?

— Надеюсь, что в ближайшем будущем. Мы стараемся играть каждый матч на ноль. И будем продолжать стараться, но не всегда выходит так, как хочешь.

— Показалось, что у «Спартака» сегодня были прошлогодние проблемы с реализацией. Что нужно делать, чтобы избавиться от этого?

— Да, моментов было достаточно много. И много мы не забили. Но мы над этим работаем. В следующих играх покажем большую реализацию.

— Как тебе новички?

— Хорошие ребята. У нас хорошая коммуникация, мы друг друга понимаем, сыгрываемся. Думаю, что все будет хорошо.

— Насколько сложно будет конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне?

— В чемпионате не только «Зенит». Есть много команд, с которыми сложно конкурировать. Поэтому будем конкурировать со всеми.

Даниил Хлусевич
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Спартак» впечатляет. Абаскаль учится на ошибках
Черников — о матче с «Краснодаром»: «Мы могли вырвать ничью»
«Зол, что пропустили в такой манере — могли заканчивать матч раньше». Абаскаль — о победе «Спартака»
Джикия рассказал о состоянии Хлусевича и оценил новичков «Спартака»
Джикия — о матче с «Краснодаром»: «Одержали важную победу на ранней стадии Кубка»
Абаскаль объяснил, почему предпочел Мозесу Игнатова в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия рассказал о состоянии Хлусевича и оценил новичков «Спартака»

Черников — о матче с «Краснодаром»: «Мы могли вырвать ничью»