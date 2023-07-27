Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Иванов из раза в раз ошибается против «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил работу Алексея Сухого и ВАР Сергея Иванова в матче FONBET Кубка России «Краснодар» — «Спартак» (1:2).

«Гол «Краснодара»? По правилам это вне игры. ВАР может вмешиваться в подобные эпизоды, — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Это простая ситуация. В этой ситуации все четко. В момент передачи Кордоба находится в офсайде. Это уровень квалификации. Сергей Иванов, который сегодня работал видеоассистентом, из раза в раз ошибается против «Спартака». Это все, как говорится, отче наш. Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров. Если поставить Иванова на матч «Спартака», то будет скандал. Другой момент, что не из кого выбирать».

Также Хусаинов считает, что арбитр Сухой симпатизировал «Краснодару» во втором тайме.

«В начале второго тайма Игнатову дали желтую за срыв атаки. Но до этого этот же парень из «Краснодара» толкнул в спину Умярова. Он упал, и пошла атака «Краснодара». Игнатов был вынужден остановить атаку нарушением. Судья пропускает фол и дает понять болельщикам, что он немножко симпатизирует «Краснодару» в связи с абсолютным правильным удалением Сперцяна. Он уже начинает вмешиваться в исход игры. А это злоупотребление служебным положением», — добавил Хусаинов.

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».