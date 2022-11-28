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Семшов: «Если бы составы «Зенита» и «Спартака» были чисто русские, такой стычки бы не произошло»

Семшов считает, что в драке между «Зенитом» и «Спартаком» виноваты легионеры
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Если бы составы команд были бы чисто русские, то у наших футболистов такой стычки не произошло бы. Потому что они все играют в сборной и хорошо общаются между собой. Да, может быть был бы разговор на повышенных тонах, потому что все защищают честь своей команды. Легионеры могут спровоцировать тот или иной эпизод, это уже не первый момент, в наше время тоже такое было. Почему они себя иногда так ведут? Не говорю, что провокации, только со стороны иностранцев, русские тоже бывают зачинщиками. Скорее всего, это просто эмоции, не думаю, что кто-то специально хотел стычек. Не удивлюсь, что после игры все пожали друг другу руки. Но боюсь, что на достаточно долгий срок клубы потеряют большое количество своих игроков в Кубке России», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также заявил, что в таких матчах судья должен контролировать игру, а игроки свои эмоции. По его словам, руководители клубов и КДК обязаны наказать футболистов, а сейчас выявлять кто прав, а кто виноват некорректно.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-esli-by-sostavy-zenita-i-spartaka-byli-chisto-russkie-takoy-stychki-by-ne-proizoshlo-1426043/
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19:00
Нидерланды
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Нидерланды
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18:00
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3 США США 2 1-1 2
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21.11
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Англия
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21.11
22:00
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25.11
13:00
Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
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22.11
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Мексика
Польша
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26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
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22.11
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Франция
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Тунис
Австралия
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26.11
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Франция
Дания
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30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
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Япония
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27.11
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Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
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2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
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23.11
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Марокко
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23.11
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Бельгия
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19:00
Хорватия
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Хорватия
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Камерун
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1/4 финала 09.12 18:00
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П 54
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П 51
10.12
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П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
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П 59
14.12
22:00
П 60
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П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
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05.12
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2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
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2H
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01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.06 X 13.0 П2 67.0
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.16
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 10.5 X 5.80 П2 1.32
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.50 П2 2.90
-
-
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

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Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		1 2
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М П
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Бруну Фернандеш

Португалия

 		1 2
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Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
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Жорди Альба

Испания

 		2 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
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Альваро Мората

Испания

 		2 3 (2 + 1)
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