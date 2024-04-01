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Кубок России

1 апреля, 20:15

Игрок «Ростова» Щетинин поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Химками»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Химками».

Игра состоится 2 апреля на «Арене-Химки». Начало — в 20.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

«С «Химками», думаю, будет интересный футбол. Ожидания? Сыграть лучше и пройти соперника, борьба в Кубке продолжается», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 21 матче.

Из Пути РПЛ команда Валерия Карпина вылетела 12 марта, уступив ЦСКА (0:2) в ответном матче. Первая игра завершилась вничью 1:1.

Источник: «РБ Спорт»
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
Кирилл Щетинин
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