Вратарь Иван заявил, что старался успокоить товарищей по команде во время драки

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 по пенальти).

— Что можете сказать о потасовке? Как с вашей стороны выглядел эпизод?

— Не очень хорошо то, что произошло. Но нужно учитывать нервное напряжение, ведь встречались принципиальные противники. Я старался успокоить товарищей по команде. Мы хотим устраивать шоу, но не в такой форме. Хорошо, что не было травм.

— Впервые такое видели?

— Это впервые, но нужно учитывать, что все были разгоряченные. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось.