Сегодня, 19:22
Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 по пенальти).
— Что можете сказать о потасовке? Как с вашей стороны выглядел эпизод?
— Не очень хорошо то, что произошло. Но нужно учитывать нервное напряжение, ведь встречались принципиальные противники. Я старался успокоить товарищей по команде. Мы хотим устраивать шоу, но не в такой форме. Хорошо, что не было травм.
— Впервые такое видели?
— Это впервые, но нужно учитывать, что все были разгоряченные. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования