КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит удаления футболистов «Спартака» и «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рассмотрении инцидента между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке матча группового этапа Кубка России (0:0; 4:2 по пенальти).

— Будут ли приглашены бразильские игроки «Зенита» на заседание КДК РФС?

— Будут. Все будут приглашены. И футболисты, и удаленный тренер, и комиссар матча, и судья встречи и представители клубов. Мы будем рассматривать все дисциплинарные нарушения по матчу «Зенит» — «Спартак». Не только удаления, но и другие дисциплинарные нарушения: скандирование, использование пиротехники. Все, что указано в раппорте и протоколе — рассмотрим. Все подробности на брифинге в четверг.

Главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).