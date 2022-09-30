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Судейство

Сегодня, 09:50

Орлов: «Хлусевич фолил на Венделе, но Мешков показал карточку бразильцу. Беспредел какой-то»

Орлов оценил работу арбитра Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
«Спартак» — «Зенит» — 3:0. Даниил Хлусевич и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу арбитра Виталия Мешкова в матче 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит» (3:0).

«Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя. Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Хлусевич сорвал атаку? Сорвал. Так чего же ты ему карточку не показываешь? При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», — сказал Орлов «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Гильермо Абаскаль. «Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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