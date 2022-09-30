Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче Кубка России над «Зенитом» (3:0).

«3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»! Конечно, это был только кубковый матч, но при этом «Спартак» без проблем лидирует в группе. Я надеюсь, что они смогут перенести уверенность, которую они получили вчера после этого матча, в РПЛ», — сказал Таски «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B, «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).