Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:47

Таски: «3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»

Сердар Таски поделился эмоциями от победы «Спартака» над «Зенитом»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче Кубка России над «Зенитом» (3:0).

«3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»! Конечно, это был только кубковый матч, но при этом «Спартак» без проблем лидирует в группе. Я надеюсь, что они смогут перенести уверенность, которую они получили вчера после этого матча, в РПЛ», — сказал Таски «СЭ».

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе B, «Зенит» располагается на третьей строчке (3 очка).

Сердар Таски
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Кубка России с «Зенитом»
Канчельскис — о «Спартаке»: «Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями»
Парфенов: «Если «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 3:0, значит, все заслуженно»
Колосков отметил игру футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом»
Семак рассказал, готовится ли Барриос к матчу с «Ростовом»
Семак — о поражении от «Спартака»: «Это тоже часть профессии. И хорошие игры бывают, и плохие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Орлов: «Ушли Малком и Вендел — все закончилось. Бакаев не усилил»

Орлов: «Хлусевич фолил на Венделе, но Мешков показал карточку бразильцу. Беспредел какой-то»