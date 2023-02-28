0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:30

«Краснодар» — ЦСКА: прямая трансляция матча FONBET Кубка России

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хесус Медина, Мойзес и Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

28 февраля «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Первая встреча между ЦСКА и «Краснодаром» прошла 23 февраля и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба. В составе красно-синих голы забили Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный.

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля. Жеребьевка Кубка России запланирована на 2 марта.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Краснодар» объявил стартовый состав на ответный матч FONBET Кубка России против ЦСКА
Чалов, Мойзес и Медина в стартовом составе ЦСКА на ответный матч FONBET Кубка России против «Краснодара»
Умяров считает, что гол Зобнина в ворота «Локомотива» засчитан справедливо
Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак»
Гладилин заявил, что «Локомотив» ищет оправдания после проигрыша «Спартаку»
Гладилин остался недоволен качеством футбола в матче «Спартак» — «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак»

Умяров считает, что гол Зобнина в ворота «Локомотива» засчитан справедливо