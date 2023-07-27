«Спартак» благодаря голам Зобнина и Бонгонды обыграл «Краснодар» в FONBET Кубке России

«Спартак» в гостях обыграл «Краснодар» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

В первом тайме красно-белых вывел вперед гол Романа Зобнина, который отличился с передачи Даниила Хлусевича. В концовке тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку за фол на Антоне Зиньковском получил Эдуард Сперцян.

На 67-й минуте преимущество своей команды удвоил Тео Бонгонда, вышедший на замену. Для новичка «Спартака» это дебютный гол за команду.

В концовке встречи отставание «Краснодара» сократил Кади, забивший на 90+5-й минуте.

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».